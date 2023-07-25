Люк Бессон, Брэдли Купер, София Коппола и Дэвид Финчер поборются за премии Венеции

Всего в основной конкурс Венецианского кинофестиваля вошли 23 фильма

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Фильмы Люка Бессона, Брэдли Купера, Софии Копполы, Дэвида Финчера поборются за основные призы Венецианского кинофестиваля, который пройдет в 2023 году в юбилейный, 80-й раз. Как объявил во вторник художественный руководитель старейшего в мире киносмотра Альберто Барбера, всего в основной конкурс вошли 23 картины.

Одним из самых ожидаемых фильмов станет триллер "Убийца" (The Killer) Финчера с Майклом Фассбендером. Картина снята для платформы Netflix. Барбера напомнил, что в 1999 году режиссер именно в Венеции представлял свой ставший культовым фильм "Бойцовский клуб" (Fight Club), и тогда картина поляризовала мнение критиков и публики.

После длительного перерыва новую работу "Догмэн" (Dogman) представит француз Люк Бессон, прославившийся своими экшн-картинами в конце 1990-х годов, а также снявший "Леона" (Leon, 1994). Американский актер Брэдли Купер привезет свои вторую после "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) режиссерскую работу - тоже на музыкальную тему - "Маэстро" (Maestro) об американском композиторе ХХ века Леонарде Бернстайне. Купер занят в одной из ролей.

София Коппола, дочь Фрэнсиса Форда Копполы, давно получившая самостоятельное признание, покажет фильм о жене Элвиса Пресли "Присцилла" (Priscilla). Коппола неоднократно участвовала в Венецианском фестивале и даже завоевывала его главную награду - "Золотого льва Святого Марка" за ностальгическую и немного автобиографическую ленту "Где-то" (Somewhere, 2010). Примечательно, что председателем жюри был тогда Квентин Тарантино, с которым, как говорят, у нее когда-то были романтические отношения.

В конкурсе фестиваля, на котором традиционно отводится важное место итальянскому кино, представлены также работы одних из самых сильных итальянских режиссеров современности - Маттео Гарроне, Саверио Костанцо и Джорджо Диритти. Открываться смотр, после того как пришлось из-за забастовки актеров и сценаристов в США снять американскую картину итальянца Луки Гуаданьино "Претенденты" (Challengers), будет итальянским фильмом "Капитан" (Comandante) Эдоардо Де Анджелиса. Итальянскую историю об Энцо Феррари расскажет американский режиссер Майкл Манн. Главные роли в ленте - основателя знаменитой марки гоночных автомобилей и его жены - исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, как исторически он называется, пройдет с 30 августа по 9 сентября. Жюри основного конкурса возглавит американский режиссер Дэмьен Шазелл.