В Чувашии впервые после пандемии пройдет фестиваль колокольного искусства

Мероприятия состоятся в соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль колокольного искусства "Волжские перезвоны" пройдет в Чувашии 27-28 июля впервые после периода пандемии. Об этом сообщила во вторник Чувашская митрополия.

"IV фестиваль колокольного искусства "Волжские перезвоны" пройдет 27-28 июля. Его участниками станут звонари из храмов Чувашии. К участию приглашены и гости из соседних регионов", - отмечается в сообщении.

Мероприятия состоятся в соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске. Фестиваль начнется 27 июля с вечернего праздничного богослужения в честь крестителя Руси - святого Владимира. Программу продолжат колокольные звоны, выступления церковных и светских коллективов.

28 июля в Новочебоксарске состоится праздничная литургия с крестным ходом к памятнику святому Владимиру. В полдень участники фестиваля присоединятся к колокольному звону "Слава тебе, Боже!", который прозвучит в храмах страны. Кроме того, состоится круглый стол по вопросам развития звонарного искусства, пройдут мастер-классы.

Фестиваль "Волжские перезвоны" ежегодно проходил с 2018 по 2020 годы. Затем из-за пандемии мероприятие было решено отменить.