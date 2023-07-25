Солисты Санкт-Петербургского дома музыки дадут концерты в трех городах Японии

Гастроли пройдут в Токио, Тибе и Сайтаме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Молодые солисты Санкт-Петербургского дома музыки в рамках Фестиваля российской культуры дадут камерные концерты в трех японских городах. Первый из четырех запланированных концертов состоялся во вторник в Токио в зале "Онгаку но томо хору", сообщили в пресс-службе Дома музыки.

"В концертах из цикла "Посольство мастерства" принимают участие лауреаты проходившего нынешним летом XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского виолончелист Василий Степанов, пианист Илья Папоян и гобоист Федор Освер. Значительную часть гастрольной программы составляет русская музыка - произведения [композиторов] Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Щедрина", - рассказали в пресс-службе.

Гастроли пройдут с 25 по 28 июля в Токио, Тибе и Сайтаме под руководством худрука Дома музыки, народного артиста России Сергея Ролдугина.

Санкт-Петербургский дом музыки - учреждение в системе Министерства культуры РФ, созданное в 2006 году. С 2007 года его солисты выступают с оркестром Мариинского театра, а также на московских и поволжских сценах, ведут зарубежную гастрольную деятельность.