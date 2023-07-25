Выставку, посвященную поэту Андрею Дементьеву, представят более чем в 10 регионах РФ

Проект рассказывает о жизни и творчестве поэта сквозь призму известных песен и музыкальных произведений

ТАСС, 25 июля. Центр развития искусства и фотографии "Пролаб" в августе откроет более чем в десяти регионах РФ мультимедийную выставку "Андрей Дементьев - Отечество в стихах. К 95-летию поэта". Экспозиция будет работать на площадках учреждений - партнеров Музея Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В августе по инициативе Музея Победы в учреждениях культуры России покажут мультимедийную выставку "Андрей Дементьев - Отечество в стихах. К 95-летию поэта". Проект подготовлен организацией "ПроЛаб-Центр". <…> Выставка будет демонстрироваться на площадках и официальных сайтах учреждений - партнеров Музея Победы в рамках Международного проекта "Территория Победы" и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Музея Победы, выставку к 95-летию со дня рождения уроженца Тверской области Андрея Дементьева покажут более чем в 10 регионах страны. Так, например, с материалами экспозиции своих онлайн- или офлайн-гостей познакомят Всероссийский историко-этнографический музей в Тверской области, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный исторический музей Южного Урала, Курский областной краеведческий музей и другие.

Проект рассказывает о жизни и творчестве поэта сквозь призму известных песен и музыкальных произведений: "Лебединая верность", "Аленушка", "Каскадеры", "Баллада о матери", первыми исполнителями которых были такие артисты, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Евгений Мартынов, Валерий Леонтьев и многие другие. На выставке будут представлены фотографии из архива семьи, стихи, отрывки из автобиографической прозы. "Гости смогут ознакомиться с аудио- и видеоматериалами, которые будут доступны при переходе по QR-кодам с помощью мобильных устройств. В рамках выставки создан сайт с уникальным мультимедийным контентом", - отметили в пресс-службе.

Выставка подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда мира, она будет демонстрироваться до сентября 2023 года. "Музей Победы бережно хранит память об Андрее Дементьеве, творчество которого, бесспорно, завоевало всенародную любовь. Известный российский поэт и журналист возглавлял жюри Всероссийского конкурса "Поэзия Победы", который проводил наш музей. Стихи поэта часто звучат во время музейных мероприятий. Выставка, созданная нашими коллегами, - дань памяти и уважения этому замечательному человеку. Благодаря нашим межмузейным проектам экспозицию смогут увидеть жители разных регионов России", - рассказали в Музее Победы.

О поэте

Заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области поэт-песенник Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Дементьев являлся автором сотен произведений, в числе которых известные песни советской эпохи: "Баллада о матери ", "Лебединая верность ", "Аленушка ", "Отчий дом " и многие другие. По его инициативе в 2013 году в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии.

Поэт умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни. 2 ноября 2018 года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день было принято решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.