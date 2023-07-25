В Выборге XXXI фестиваль российского кино откроет фильм Оксаны Бычковой "Нина"

Всего на мероприятии зрители смогут увидеть более 80 фильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Фильм "Нина" режиссера Оксаны Бычковой ("Питер FM", "Плюс один") откроет XXXI фестиваль российского кино "Выборг 2023", который пройдет с 4 по 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба киносмотра.

"Фильмом открытия фестиваля станет драма "Нина" режиссера Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро. Картина также участвует в конкурсной программе фестиваля", - говорится в сообщении.

За семь дней работы фестиваля зрители увидят более 80 фильмов. Закрытие смотра состоится 10 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка. Фильмом закрытия станет картина "Тополиный пух" - полнометражный дебют режиссера сериалов "Ольга" и "Конная полиция" Артема Лемперта с Антоном Лапенко, Аглаей Тарасовой и Виталием Хаевым.

Генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян отметил, что киносмотр в этом году будет особым. "Мы преодолели три десятилетия жизни и в этом году вступаем в новый цикл нашей истории. Вступаем с большими потерями. Фестиваль впервые за многие и многие годы пройдет без Армена Медведева, человека, который был лицом и сердцем Выборгского фестиваля, задавал его дружелюбную атмосферу и прихотливое содержание. Выборгский фестиваль этого года во многом будет посвящен памяти Армена Николаевича", - приводятся его слова в сообщении.

Символом предстоящего фестиваля стал портрет выдающегося русского актера Александра Абдулова (1953-2008), которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Организаторы фестиваля подчеркнули важность того, что решение обратиться в этом году к фигуре Абдулова было поддержано и Арменом Медведевым до его смерти.

Участники программ

Среди участников фестиваля этого года - Павел Мирзоев, представляющий экранизацию киноповести Александра Володина, Антон Коломеец со своим вторым полнометражным фильмом, писатель и режиссер Роман Михайлов и многие другие российские кинематографисты.

"Четыре из 11 фильмов конкурсной программы игрового кино - дебюты. Правда, для Светланы Филипповой это будет формальный дебют в конкурсе игрового кино, но в фестивале она участвовала и раньше с анимационными работами. Еще три дебютанта, которые должны стать открытиями фестиваля: Иля Малахова, Сергей Илютин, Алексей Степанов", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

В документальном конкурсе участвуют как полнометражные фильмы опытных постановщиков, среди которых Сергей Дебижев, Марина-Мария Мельник, Светлана Быченко, так и работы начинающих режиссеров. В анимационном конкурсе будут соревноваться авторские мультфильмы, выполненные в разных жанрах и техниках, что также позволит публике познакомиться со всем спектром современной короткометражной анимации.

Во внеконкурсной программе "Осенние премьеры" будут представлены семейные картины "Чижик-Пыжик возвращается", "Иван Семенов: большой поход", снятый в Якутии фильм "Чужая" и первая серия сериала онлайн-кинотеатра Premier "Убить Риту". "Это будет первый сериальный показ на фестивале, но Выборгский смотр всегда стремился максимально полно отражать российский кинопроцесс. <…> И пройти мимо сериального бума последних лет фестиваль никак не мог", - отметили организаторы.

Жюри конкурса игрового кино в этом году возглавит режиссер Сергей Урсуляк, конкурса неигрового кино - режиссер Евгений Григорьев, конкурса анимационного кино - режиссер Денис Чернов.

Смена названия

В начале июня стало известно, что фестиваль российского кино "Окно в Европу", который проходит ежегодно с 1993 года, в этом году сменил название на "Выборг 2023". В оргкомитете фестиваля, комментируя ТАСС эти изменения, сказали, что ключевые кинофестивали часто именуются по городу проведения. Было отмечено, что "фестиваль российского кино в Выборге остается событием, нацеленным на культурный диалог". "В свете происходящих в мире событий нам бы не хотелось, чтобы название фестиваля провоцировало споры", - добавили тогда в оргкомитете.

Выборгский киносмотр является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев.

Учредителями фестиваля являются Русско-Европейская киноассоциация, Министерство культуры РФ и правительство Ленинградской области.