25 июля, 16:18

Прием документов на соискание премий для молодых деятелей культуры начнется 1 августа

Прием документов будет осуществлять Совет при президенте по культуре и искусству

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Прием документов на соискание премий президента РФ для молодых деятелей культуры, а также премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества начнется 1 августа. Об этом во вторник сообщается на сайте Кремля.

Прием документов будет осуществлять Совет при президенте по культуре и искусству.

Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. 

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