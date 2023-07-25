В Краснодаре открылась передвижная выставка в честь 100-летия Леонида Гайдая

Гости смогут увидеть как оригиналы, так и копии предметов, посвященных творчеству и биографии кинорежиссера

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Передвижная выставка из фондов Государственного центрального музея кино "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая", посвященная 100-летию со дня рождения известного кинорежиссера, открылась в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко, сообщила ТАСС директор Музея кино Лариса Баженова.

"В рамках проекта, посвященного 100-летию со дня рождения кинорежиссера, гости ознакомятся с уникальными предметами государственного музейного фонда России, хранящимися в Государственном центральном музее кино. Представлены как оригиналы, так и копии предметов, посвященных творчеству и биографии мастера. Выставка дополнена медиаконтентом и интерактивным ресурсом, который позволит посетителям ответить на вопросы викторины и тем самым проверить свои знания в области кинематографа", - сказала Баженова.

Выставку в Краснодаре можно будет посетить до 15 октября, затем она переедет в Сочи и будет размещена в залах Государственного литературно-мемориального музея Н. А. Островского с 24 октября по 17 ноября.

Также выставка к 100-летию Гайдая открылась в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова в рамках "Музейных маршрутов России". Она будет работать до августа, после чего отправится на новые территории Российской Федерации. Кроме того, с сентября по декабрь 2023 года тематические планшетные выставки Музея кино будут представлены в разных городах Иркутской и Амурской областей - на родине кинорежиссера.

Завершится выставочный марафон в декабре на площадке Музея кино на ВДНХ - москвичи и гости столицы смогут познакомиться с расширенной и дополненной экспозицией, узнать интересные факты о съемках, творческом пути и личной жизни Леонида Гайдая.

Проект "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, АНО "Киновек" совместно с Государственным центральным музеем кино. В экспозиции собраны материалы, которые относятся к созданию фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", а также менее известных кинокартин Гайдая.