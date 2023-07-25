Сенегал готовит соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере кинематографа

Соглашение планируют подписать и в сфере совместного кинопроизводства, сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Сенегала работает над соглашением о сотрудничестве с Россией в сфере кинематографии, а также о совместном кинопроизводстве. Об этом ТАСС сообщил директор сенегальского департамента кинематографии Жермен Коли.

"Я как раз работаю вместе с министерством культуры, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве в области кинематографии, а также о совместном производстве фильмов", - сказал Коли, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с РФ в области кино. Глава департамента во вторник принял участие в церемонии открытия Дней африканской культуры и кино, которые стартовали на "Ленфильме" в рамках культурно-просветительского фестиваля "Африка. Вместе в будущее".

Коли отметил, что в культурном плане Сенегал и Россия связаны соглашением между странами. "Но если мы говорим о кино, то нам нужно перейти к более точечным соглашениям, чтобы профессионалы соединились, чтобы получить финансирование от обеих стран, либо проводить съемки совместные в обеих странах. Власти работают в этом направлении, - пояснил он. - Нам, конечно, необходим дальнейший культурный обмен между Сенегалом и Россией".

"Департамент кинематографии готовит документы к этому соглашению. Мы его передадим в российскую дипмиссию, и российская сторона выберет дату подписания после получения документа от Сенегала", - рассказал Коли.

Коли также пригласил российских кинематографистов к участию в фестивале короткометражного кино Dakar Court, который пройдет в Дакаре в декабре. "Мы приглашаем россиян приехать", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что посольство РФ в Дакаре активно развивает практику кинопоказов российских фильмов в Сенегале, в том числе проводятся недели российского кино.

В составе делегации Сенегала, которая принимает участие в саммите Россия - Африка, также глава Национального театра Сенегала, в планах - знакомство с российскими коллегами и обсуждение возможностей для совместных проектов, добавил Коли. "Сенегал выражает готовность к сотрудничеству", - резюмировал он.