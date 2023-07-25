В Калуге представили картину из книги Маршака "Детки в клетке" в честь ее 85-летия

Выставка продлится в Калужском музее изобразительных искусств до 27 августа 2023 года

КАЛУГА, 25 июля. /ТАСС/. Выставку одной картины заслуженного деятеля искусств РСФСР Евгения Чарушина "Тигренок", которую он рисовал к книге "Детки в клетке" Самуила Маршака, открыли в Калужском музее изобразительных искусств. За эту работу художник получил золотую медаль на Международной выставке детской книги в Лейпциге, 85 лет назад на ее основе создал самостоятельный эстамп, сообщила ТАСС пресс-служба музея.

"Представленная на выставке картина - это эксклюзивный образец, написанный Чарушиным к книге Самуила Яковлевича Маршака "Детки в клетке". Чарушин создал серию рисунков к книге известного писателя, у нас находится эксклюзивный образец, который был уменьшен и тиражировался для книг, а уже в 1938 году на основе рисунка Чарушин создал самостоятельный эстамп", - рассказала собеседница агентства, добавив, что выставка продлится до 27 августа.

Одной из самых известных работ художника-анималиста стали иллюстрации к книге "Детки в клетке". "Книга вышла в 1935 году, имела огромный успех. Художник на протяжении многих лет не прекращал работать над изображениями любимых персонажей, а в 1965 году за обновленные иллюстрации к книге он был награжден золотой медалью на Международной выставке детской книги в Лейпциге", - уточнили в пресс-службе.

Евгений Чарушин (1901-1965) сотрудничал с детским отделом Госиздата. Первой книгой с его иллюстрациями стало издание повестей и рассказов для детей "Мурзук" Виталия Бианки. Он писал картины к произведениям Чуковского, Горького, Пришвина, Мамина-Сибиряка, Арсеньева, Соколова-Микитова. В 1930 году Евгений Чарушин стал автором небольших детских рассказов о мире зверей и птиц.