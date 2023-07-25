Спектакль "Чайка. Балетная история" открыл гастроли Театра балета Бориса Эйфмана в Москве

Гастроли продлятся до 30 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана открыл гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) спектаклем "Чайка. Балетная история", передает корреспондент ТАСС.

"Мы пытались не иллюстрировать пьесу Чехова, а выразить то, что невозможно выразить словами, то, что находится между строк, то, что находится внутри эмоции, которая скрыта за текстом Чехова", - сказал журналистам перед показом Эйфман.

"Чайка. Балетная история" - хореографическая интерпретация пьесы Антона Чехова на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого. Мировая премьера спектакля состоялась в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге. Действие перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где Треплев становится экспериментатором, одержимым поиском новых танцевальных форм, Тригорин - хореографом, юная артистка Заречная соперничает с примой Аркадиной. Московские зрители увидят этот балет также 26 июля.

Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова, которая воплощает на сцене образ Аркадиной, рассказала, что хореография этой постановки сложная и в то же время наполнена драматическим смыслом. Артистка призналась, что Историческая сцена Большого театра вызывает у нее по-прежнему трепет, хотя она не первый раз выступает на этой площадке. "Для нас гастроли в Большой театр - это всегда событие, которое мы ждем", - добавила она.

Гастроли продлятся до 30 июля. За эти дни зрителям представят тетралогию "Иное пространство слова", включающую спектакли по русской классической литературе: "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха" и "Анна Каренина". Гастроли проходят в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Ими Театр балета Бориса Эйфмана завершит свой 46-й сезон.

Продолжит тетралогию 27 июля "Евгений Онегин" на музыку Петра Чайковского и Александра Ситковецкого. Постановка в 2010 году получила премию "Золотой софит" как лучший балетный спектакль. Ведущий солист театра Олег Габышев за партию Онегина был награжден "Софитом" за лучшую мужскую роль в балете. Габышев рассказал журналистам, что его Онегин - молодой олигарх, который совершает трагические поступки. По словам артиста, современная пластика позволяет по-новому раскрыть пушкинскую философию. Он сообщил, что выйдет на сцену также в постановке "По ту сторону греха" 28 июля. Это хореографическая трактовка "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского. Завершит серию показов 29 и 30 июля балет "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского.

О планах

На вопрос о дальнейших планах худрук ответил, что сейчас труппа работает над балетом "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. "Мы поставили уже первый акт. На мой взгляд, это очень удачное начало, которое открывает какие-то новые возможности развития балетного театра и новые возможности познания романа Достоевского", - сказал Эйфман.