В Крыму на конкурс кинофестиваля "Вот это фильм" поступило 300 заявок

На фестивале пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Оргкомитет кинофестиваля VOTE TO FILM ("Вот это фильм") в Республике Крым в 2023 году принял 300 заявок на участие в конкурсе короткого и полного метра, для финала отобраны 19 картин, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В этом году на конкурс поступило 300 заявок, в итоге для финала отобрано 11 короткометражных фильмов и 8 полнометражных - номинацию для них мы объявили в этом году впервые. Все кинокартины будут показаны во время фестиваля, а фильмы победителей конкурса еще раз представят на экранах в субботу, после красной дорожки и церемонии закрытия", - сказали в пресс-службе.

Сам фестиваль в этом году проходит с 25 по 30 июля на мысе Тарханкут на западном побережье Крыма. В состав жюри вошли народный артист РСФСР Александр Михайлов, российский актер театра и кино Егор Бероев, кинопродюсер Дмитрий Рудовский. Кроме конкурсной программы, на фестивале пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин, фильмов внеконкурсной программы, а также сериальных новинок от онлайн-платформ.

Фестиваль VOTE TO FILM появился в Крыму в 2021 году и проходит ежегодно. Председателем оргкомитета фестиваля является глава Республики Крым Сергей Аксенов. В 2022 году в конкурсе принимали участие 50 короткометражных фильмов. В конкурсной программе участвовали шесть кинокартин, лучшим был признан фильм "Новая мама" режиссера Александра Кузовкова.