В Пскове в Покровской башне представили концерт по произведениям Баха

Музыканты исполнили "Гольдберг-вариации" в переложении для струнных инструментов

ПСКОВ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника организовали в Покровской башне XV века, которая расположена в историческом центре Пскова и является одной из крупнейших в Европе, первый концерт классической музыки. Звезды международной сцены и участники известных европейских фестивалей представили вариации произведений Иоганна Себастьяна Баха в струнном исполнении, сообщила ТАСС генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Сегодня впервые в древней Покровской башне Псковского музея-заповедника состоялся концерт фестиваля "Музыкальная экспедиция". На сцену вышли лауреаты престижных конкурсов и участники российских и европейских фестивалей Даниил Коган (скрипка), Андрей Усов (альт) и Борис Андрианов (виолончель). Жители города тем самым получили возможность прикоснуться к творчеству лучших исполнителей. А наша удивительная Покровская башня своим интерьером создаст особую неповторимую атмосферу концерта", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что этот концерт впервые проходит в Пскове, поддержку в проведении концерта оказала псковская областная филармония. "Мы видим большой потенциал Покровской башни как музейного объекта, именно как новой концертной площадки Пскова, которая, надеюсь, будет пользоваться популярностью у гостей и жителей нашего города", - уточнила Мельникова.

Музыканты исполнили в древних стенах башни "Гольдберг-вариации" Иоганна Себастьяна Баха в переложении для струнных. "Гольдберг-вариации", изданные Бахом в серии "Клавирные упражнения", являются шедевром жанра клавирных вариаций не только эпохи барокко, но и всей музыкальной истории. По сути, эксперты называют этот цикл антологией барочной музыки", - сказала собеседница агентства.

О Покровской башне

Покровская башня представляет для Пскова особую историческую ценность и является важным памятником военной истории, связанным со знаменитой осадой Пскова войсками Стефана Батория в 1581 году во время Ливонской войны. Тогда башня приняла на себя главные удары штурма, длительные осадные обстрелы врага, став символом духовной и военной победы русского воинства.

Покровская башня возведена в конце XV века и уникальна тем, что ее первый ярус вырублен прямо в скале, на которой стоит все сооружение. Наружная длина башни в окружности достигает 90 м, внутри сооружения может проехать всадник на лошади. Объект является памятником истории и культуры федерального значения.