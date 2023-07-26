Мариинка выпустила новый абонемент "Прокофьев. Рихард Штраус. Россини"

В театре в течение трех вечеров прозвучат популярные и редко исполняемые произведения этих классиков музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Мариинский театр откроет в среду новый абонемент "Сергей Прокофьев. Рихард Штраус. Джоаккино Россини". На сцене Мариинского-2 в течение трех вечеров прозвучат популярные и редко исполняемые произведения этих классиков русской, немецкой и итальянской музыки, сообщила пресс-служба театра.

"На концерте-открытии под управлением Валерия Гергиева прозвучат две кантаты Прокофьева - "Александр Невский", возникшей на основе музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна (1938), и вторая - с посвящением 20-летию Октября. Это 10-частное сочинение (с цитатами из Маркса, Ленина и Сталина) отличается масштабом музыкальной мысли и исполнительского состава: в нем участвуют чтец, два хора, симфонический оркестр с расширенной группой духовых и ударных, духовой оркестр и оркестр аккордеонов", - рассказали в пресс-службе. Солисткой выступит обладательница Гран-при недавнего Международного конкурса имени Петра Чайковского меццо-сопрано Зинаида Царенко.

На концерте 28 июля маэстро Гергиев продирижирует симфоническими поэмами Рихарда Штрауса - "Жизнь героя" и "Так говорил Заратустра". Солистом выступит скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.

В последний день июля в концерте "Россини-гала" примет участие бас Ильдар Абдразаков, который неоднократно открывал сезоны в миланском театре Ла Скала.