"Хор Турецкого" выступил в Венесуэле в день основания Каракаса

На концерте прозвучали классические арии, русские народные композиции, романсы

КАРАКАС, 26 июля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Российская арт-группа "Хор Турецкого" выступила во вторник с концертом на площади Боливара в Каракасе в 456-ю годовщину со дня основания венесуэльской столицы.

На концерте "Песни единства", который начался с исполнения "Катюши", прозвучали классические арии, русские народные композиции, романсы, а также "Ппесни Победы". Дополнили репертуар песни на испанском языке.

"Мы счастливы, что в праздновании годовщины основания Каракаса принимает участие российский песенный коллектив. Несмотря на дождь, площадь Боливара была заполнена венесуэльцами, и с некоторой задержкой начался концерт братства и единства народов", - рассказала корреспонденту ТАСС мэр Каракаса Кармен Мелендес. "Россия и Венесуэла всегда будут вместе. Мы хотим поблагодарить российский народ за солидарность и братство в трудные времена", - отметила она и напомнила, что во время пандемии коронавируса первые самолеты с вакцинами прибыли в Венесуэлу из России. "Сегодня в союзе с музыкой и замечательными артистами мы празднуем очередную годовщину основания Каракаса на площади Боливара", - подчеркнула Мелендес.

Временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов отметил "важную миссию, которую выполняет "Хор Турецкого" в объединении стран и народов с помощью музыки, творчества". "Особенно рады в день 456-летия Каракаса поделиться с нашими венесуэльскими друзьями частичкой российской культуры и широкой души нашего народа", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Наш проект возник в 2017 году в Берлине как "Песни Победы", при содействии правительства Москвы и Министерства иностранных дел России мы совершили исторический марафон по европейским странам, США и КНР", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель коллектива Михаил Турецкий. "В странах, в которых мы выступали, к нам стали приходить люди разных национальностей, и мы назвали нашу программу "Песни единства" и даже во время пандемии не остановили этот проект", - отметил Турецкий. Он рассказал, что "в этом турне хор уже выступал в Гаване, Мехико, Панаме, Никарагуа и Коста-Рике".

В ближайшие дни "Хор Турецкого" выступит в Перу, а также в Бразилии, Аргентине и Уругвае.