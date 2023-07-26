Фильм режиссера Арселя "Меч короля" выйдет в российский прокат 9 ноября

Главную роль сыграл лауреат Берлинского кинофестиваля Мадс Миккельсен

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Лента датского кинорежиссера Николая Арселя "Меч короля" выйдет в прокат в России 9 ноября. Главную роль в ней сыграл лауреат Берлинского кинофестиваля Мадс Миккельсен, также снимавшийся в фильме "Девушка с татуировкой дракона", сообщили ТАСС в пресс-службе "Атмосферы кино".

"Исторический эпик режиссера и сценариста Николая Арселя выйдет в российский прокат 9 ноября", - говорится в сообщении. По сюжету датский король отправляет своего лучшего рыцаря "обуздать дикие земли, покуда простирается его длань". Между ним и местными князьями возникает конфликт, который "усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу".

В пресс-службе отметили, что картина вошла в программу основного конкурса 80-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет в Италии с 30 августа по 9 сентября.