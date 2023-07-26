В московском парке "Кузьминки" 29 июля состоится фестиваль "Музыкальная Евразия"

В рамках мероприятия также организуют мастер-классы, которые пройдут в лектории

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выступления российских и иностранных артистов, а также мастер-классы и лекции состоятся в столичном парке "Кузьминки" 29 июля в рамках фестиваля "Музыкальная Евразия". Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культуры.

"29 июля парк "Кузьминки" станет открытым пространством для межкультурного диалога. Площадка примет у себя фестиваль, организованный правительством города Москвы и Ассамблеей стран Евразии. Мероприятия пройдут на центральной сцене парка, в лектории и актовом зале", - значится в сообщении.

Там уточняется, что фестиваль откроет фольклорный театр "Ладов день" из Красноярска, который представит русскую культуру. "С момента своего создания в 2002 году коллектив себя позиционирует как проект, наполненный поликультурным смыслом и соединяющий региональные особенности народной национальной культуры с современными культурными тенденциями. Основу репертуара составляет сибирский фольклор, но благодаря яркой подаче каждое выступление коллектива становится зажигательным шоу. Поддержит русскую часть программы выступление балалаечника-виртуоза Михаила Кандаурова", - отметили в департаменте.

Несколько мероприятий фестиваля посвящены японской культуре. "Гости парка "Кузьминки" смогут увидеть традиционные танцы и услышать музыку страны восходящего солнца на центральной сцене. Их представит коллектив "Кисеки-Но Хана" - в переводе с японского "чудесные цветы", - который более десяти лет выступает при поддержке культурного центра "Японский дом". В 2018 году участники коллектива побывали в Японии и вместе с японским коллективом "Ёмоямакай" приняли участие в танцевальном фестивале города Ямагата. Для всех интересующихся этой древней культурой в актовом зале пройдет лекция "Искусство удивительной Японии" магистра МГИМО МИД России, преподавателя японского языка Юто Кимура, а также мастер-классы по японскому танцу и облачению в традиционную одежду - юкату", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы, которые пройдут в парковом лектории. "Мастер-класс по игре на индийском музыкальном инструменте - барабане Табле - поможет участникам погрузиться в многовековую индийскую культуру. Следом за ним гостям будет предложено под руководством мастера попробовать свои силы в искусстве каллиграфии. Они узнают много нового о развитии этого вида искусства и секретах древних каллиграфов", - значится в анонсе.

Программу на центральной сцене продолжит коллектив El Santri, занимающийся сохранением и популяризацией индонезийской традиции песнопений "салават". "Фестиваль завершится большим концертом, который начнется в 18:30. В концерт войдут танцевальные и вокальные номера, которые продемонстрируют культуры Индии, Испании, Франции и народов Кавказа - [выступит] московский ансамбль кавказских танцев "Аллон", - заключили в департаменте.