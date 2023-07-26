В Пятигорске впервые открылась выставка, посвященная истории побережья Азова

Экспозиция создавалась в течение двух лет и включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Масштабная мультимедийная выставка, посвященная истории побережья Азова, впервые открылась в Пятигорске. Она разделена на пять тематических блоков, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"На базе исторического парка "Россия - моя история" открылась выставка "Русский Азов". Здесь впервые комплексно представлена история побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Проект реализован Национальным фондом развития гуманитарного знания "Перспектива" совместно с Российским историческим обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что экспозиция создавалась в течение двух лет и включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе из спасенной коллекции разрушенного краеведческого музея Мариуполя. Выставка разделена на пять тематических блоков: появление на территории Приазовья древних кочевых племен, период Средневековья, в котором особое место отведено битве на Калке, история северной ветви Великого шелкового пути, проходившего по берегам Азова, формирование Донского и Кубанского казачества, а также Кальмиусской паланки Запорожской Сечи.

"Наибольшая часть экспозиции рассказывает об основании и развитии российских городов Приазовья и весомом вкладе нашей страны в хозяйственное и культурное освоение этого края. Такая историческая "живая лента", состоящая из десятков мультимедийных экранов и сенсорных планшетов, проекторов и 3D-моделей, напольных проекций и панорам, позволит каждому посетителю "Русского Азова" совершить увлекательное путешествие во времени. Мультимедийная выставка будет работать до 10 сентября", - сказано в пресс-релизе.