Россия и Таджикистан согласовали площадку под строительство театра им. Маяковского

Министр культуры республики Зулфия Давлатзода сообщила, что в культурном сотрудничестве России и Таджикистана "нет никаких сложностей"

ДУШАНБЕ, 26 июля. /ТАСС/. Россия и Таджикистан согласовали место для строительства нового здания театра имени Владимира Маяковского в Душанбе, работы будут идти совместно с компанией из РФ. Об этом сообщила журналистам министр культуры республики Зулфия Давлатзода.

"Запланировано строительство нового здания для государственного драматического театра имени Владимира Маяковского. Оно будет построено в сотрудничестве с компанией <...> из Российской Федерации и с дирекцией по строительству правительственных объектов исполнительного аппарата президента [Таджикистана]. Место для строительства выбрано, сторонами согласовано, и они (российская сторона - прим. ТАСС) сочли это целесообразным", - сказала Давлатзода, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с Россией.

Она отметила, что в культурном сотрудничестве России и Таджикистана "нет никаких сложностей". "Россия - это наш стратегический партнер, россияне - наши коллеги, мы и дальше будем развивать наши отношения. Артисты из РФ привлекаются для работы в наших театрах, и мы будем продолжать это сотрудничество", - добавила министр.

Старое здание драмтеатра имени Маяковского в Душанбе снесли в 2016 году. В МИД России тогда отмечали, что рассчитывают на принятие властями мер для продолжения работы труппы театра.

В июне в ходе визита в Таджикистан вице-премьер России Марат Хуснуллин обсуждал вопрос строительства театра с председателем верней палаты парламента республики, мэром города Душанбе Рустамом Эмомали. Также Хуснуллин осматривал предложенное городом место под строительство и дал поручение проработать технические возможности участка.