Путин поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на фильмы

Доклад по этой теме президент России ждет до 30 ноября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры России включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля 2023 года.

"Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России и представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы", - говорится в перечне поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 30 ноября 2023 года.

Другие поручения

Кроме того, глава государства дал поручение Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и ВГТРК " в целях повышения престижа профессии педагога обеспечить создание региональных телевизионных проектов в рамках федерального телевизионного проекта (конкурса) "Классная тема!" и трансляцию соответствующих передач на региональных теле- и радиоканалах". По этой теме президент ждет доклад до 20 декабря 2023 года, далее - ежегодно.

Правительству РФ президент поручил обеспечить начиная с 2024 года бюджетное финансирование организации и проведения региональных этапов Всероссийского форума классных руководителей во всех федеральных округах, а начиная с 2023 года - "финансирование организации и проведения Всероссийского форума наставников, предусмотрев выделение из федерального бюджета на указанные цели бюджетных ассигнований в размере 349,6 млн рублей один раз в два года". Доклад по этой теме глава государства ожидает к 1 августа текущего года, далее - ежегодно.