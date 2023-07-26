26 июля, 13:25

Фонд кино завершил отбор фильмов, которые получат госфинансирование

В список вошли 11 картин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуру отбора отечественных кинокартин, которым будет оказана поддержка в ходе их производства. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, по результатам проведения которой к получению поддержки были утверждены 11 национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Поддержку получит студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, которая будет заниматься производством фильмов "Бременские музыканты" и "Кракен", акционерное общество "ВБД груп", занимающееся производством фильмов "Руки вверх", "Холоп 2" и "Первый богатырь". Также субсидии получит "Централ партнершип" на съемки фильмов "Северный полюс - 8", "Первый на Олимпе" и "Гуантанамера".

В список фильмов кинокомпаний - лидеров производства, которым Фонд кино предоставит финансирование, вошли также "Лед 3", "Буратино" и "Бейрут". 

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