Фильм "Тук-тук-тук" получил гран-при конкурса короткометражек Patriki Film Festival

На конкурсе показали 34 работы, которые были отобраны из более чем 350 присланных на фестиваль заявок из России, Аргентины, Белоруссии, Ирана, Киргизии, Туниса, Турции и Узбекистана

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль Patriki Film Festival объявил результаты конкурса короткометражных фильмов. Гран-при получила картина "Тук-тук-тук" режиссера Андрея Гордина, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе фестиваля.

"Жюри Patriki Film Festival присудили главный приз по разделу короткометражных фильмов российской картине "Тук-тук-тук" режиссера Андрея Гордина. Всего в 11 минут экранного времени талантливые авторы вместили пронзительный момент встречи матери, потерявшей в катастрофе сына, с молодым парнем, которому пересажено сердце погибшего", - привели в пресс-службе слова председателя жюри, кинорежиссера Али Хамраева.

Всего на конкурсе показали 34 работы, которые были отобраны из более чем 350 присланных на фестиваль заявок из России, Аргентины, Белоруссии, Ирана, Киргизии, Туниса, Турции и Узбекистана.

Победу в номинации "Лучшая режиссура" одержал фильм "По шелковому пути" режиссера Шерзода Назарова (Узбекистан), а награду за "Лучший сценарий" получил фильм режиссера Аршиа Зейнали "Как ждать Годо" (Иран). Российскому фильму "Процедура" режиссера Влада Гриценко вручили приз "За свежий взгляд и новые открытия в киноискусстве", а еще один фильм из РФ "Старикам тут место" режиссера Александра Гаврилова награжден "За лучшую музыку". "Специальный приз жюри" достался еще одному отечественному фильму - "27А" Даши Лихой.

Партнер фестиваля холдинг Independent Media в лице издания Voice также отметил специальным призом российскую картину "Нас всех убьет глобальное потепление" Анатолия Коблова, набравшую высший балл по оценкам зрителей фестиваля. Специальный приз от фестиваля "За эмоциональное вовлечение" достался картине "Преследование мусора, или Мой любимый муж", который сняла Алиса Некрасова.

В состав жюри этого года, помимо Хамраева, также вошли режиссер Тина Мастафова, лауреат прошлого фестиваля Patriki Film Festival, кинокритик, историк кино из Киргизии Гульбара Толомушова, композитор Никита Ямов, автор музыки для кино и сериалов призер Берлинского международного конкурса киномузыки, кинокритик и куратор "Каро.Арт" Сергей Дешин.

О фестивале

Patriki Film Festival основан в 2018 году инвестором, предпринимателем Мариной Жигаловой и российским продюсером, основателем "Школы событийного продюсирования" Алексеем Боковым. За время существования фестиваля его аудитория выросла до 300 тыс. человек, а онлайн-просмотры фильмов, представленных в рамках мероприятия, превысили 1 млн. Партнерами фестиваля в этом году выступили онлайн-кинотеатр Start и проект "Каро.Арт".