Телеканал ТНТ снимает сериал "Универ. 13 лет спустя"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Телеканал ТНТ начал съемки проекта "Универ. 13 лет спустя". Об этом в среду сообщили в пресс-службе вещателя.

"21 июля стартовали съемки проекта "Универ. 13 лет спустя" - продолжения сериалов "Универ. 10 лет спустя", "Универ. Новая общага" и "Универ", - говорится в распространенном сообщении.

События сериала "Универ. 13 лет спустя" будут развиваться спустя три года после того, что зрители увидели в проекте "Универ. 10 лет спустя". Как уточнили в пресс-службе, в новом сезоне в проект вернется герой оригинального "Универа" - Эдуард Кузьмин, известный как Кузя, в исполнении актера Виталия Гогунского.

"Идея с возвращением Кузи витала в креативной группе давно. Мы хотели это сделать еще на этапе "Новой общаги". Но там по разным причинам не сложилось. А тут все получилось, и Кузя вернулся. Этого любимого персонажа зритель не видел больше десяти лет, поэтому, конечно, всем интересно увидеть, что с ним произошло", - привели в пресс-службе слова креативного продюсера сериала Евгения Соболева.

К своим ролям в сериале также вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Продюсерами проекта выступили Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Таймураз Бадзиев.