В Петербурге перенесли кинофестиваль "Послание к человеку" на октябрь 2023 года

На фестивале будут представлены работы в рамках трех разных конкурсов: международного, национального и экспериментального In Silico

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября, сообщили в среду на своем Telegram-канале его организаторы. Они также отметили, что отбор фильмов продолжится до 20 августа 2023 года.

"Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября 2023 года. Отборочная комиссия программной дирекции 33-го МКФ "Послание к человеку" продолжает отбор фильмов до 20 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

На фестивале будут представлены работы в рамках трех разных конкурсов: международного, национального и экспериментального In Silico. Кроме обширной конкурсной программы, организаторы готовят тематические внеконкурсные программы, ретроспективы, профессиональные дискуссии, мастер-классы, выступления известных кинематографистов и актеров.

Один из самых крупных российских киносмотров должен был проходить в Петербурге с 22 по 30 сентября.

Кинофестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За три десятилетия в качестве членов жюри, гостей и участников фестиваль посетили Паоло Соррентино, Тонино Гуэрра, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Эмир Кустурица, Сергей Лозница, Виталий Манский и многие другие выдающиеся кинематографисты.