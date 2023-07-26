В кинотеатре "Художественный" в Москве представят ретроспективу фильмов Жан-Люка Годара

Кинопоказы пройдут с 7 по 11 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ретроспектива фильмов режиссера Жан-Люка Годара пройдет в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный" с 7 по 11 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"С 7 по 11 августа в кинотеатре "Художественный" при поддержке Французского института в России пройдет ретроспектива "Годар. Новое дыхание". Зрители увидят пять кинокартин 1960-х, ставших знаковыми в истории французской "новой волны", - рассказали в пресс-службе.

В программе: антиутопический нуар "Альфавиль" с первой музой режиссера - Анной Кариной - в главной роли, совместная со сценаристом Альберто Моравиа франко-итальянская лента "Презрение", один из самых известных фильмов Годара - "Безумный Пьеро", бунтарский революционный манифест "Китаянка" и главный символ французской "новой волны" - "На последнем дыхании". Показы пройдут 7, 8, 9 и 10 августа в 20:00, а также 11 августа в 19:30.

"Только неподражаемый Жан-Люк Годар мог выдать современный ему Париж за инопланетный город далекого будущего, управляемый роботами под надзором суперкомпьютера. В этом ужасном месте американский детектив разыскивает ученого-нонконформиста, для выполнения миссии ему приходится сокрушить систему. Это сюжет антиутопии "Альфавиль" 1965 года, которая откроет вторую часть нашей ретроспективы выдающегося киноавтора ХХ века. В нее вошли пять интимных и монументальных шедевров Годара, снятых им на протяжении всего лишь семи бурных лет в лихие и неповторимые 1960-е. После них мировое кино уже не было прежним: Годар открыл ему невиданные свободы, в чем мы с завистью и убедимся полвека спустя" - отметил программный директор "Художественного" Стас Тыркин.