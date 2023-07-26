В Москве с 10 по 15 октября пройдет кинофестиваль "Каро.Арт"

Программа смотра будет состоять более чем из 25 показов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Второй фестиваль "Каро.Арт" состоится в столице с 10 по 15 октября, а с 19 по 22 октября избранную программу представят в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе "Каро".

"10-15 октября по традиции фестиваль пройдет в главном премьерном кинотеатре страны, а также главной платформе фестивального кино и резиденции проекта "Каро.Арт", в киноцентре "Октябрь", - говорится в сообщении. Программа смотра будет состоять более чем из 25 показов. В пресс-службе также сообщили, что с 19 по 22 октября "избранная программа пройдет в городах сети кинотеатров "Каро": в Петербурге, Краснодаре и Новосибирске".

Вице-президент по управлению кинопоказом "Каро" Майя Манерова отметила, что в 2023 году география фестиваля и количество его направлений расширяются. По словам директора проекта "Каро.Арт" Максима Горбова, зрителей ждут российские премьеры зарубежных и отечественных картин, экспериментальные и ретроспективные работы, а также премьеры театральных постановок. "По традиции в центре фестиваля - диалог, обсуждения зрителей с экспертами из разных сфер после просмотра. Кроме театрального, в программе появится тематическое направление, связанное с актуальной экологической повесткой в мире, которая последнее время все чаще становится поводом для различных дискуссий среди россиян и, соответственно, создает регулярный запрос к государству на решение экологических проблем", - сказал он.

В программу первого фестиваля проекта "Каро.Арт" вошли более 30 фильмов, включая премьеры с крупнейших международных кинофестивалей. Показы сопровождают дискуссии со зрителями и приглашенными экспертами. Открыла фестиваль 11 октября восстановленная "История гражданской войны" Вертова, которая в этом году отмечает 100-летие с момента создания. Фильмом закрытия смотра 16 октября станет обладатель спецприза Каннского кинофестиваля 2022 года - новый фильм братьев Дарденн "Тори и Локита".