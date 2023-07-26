Эрмитаж открыл выставку деревянной женской скульптуры к саммиту Россия - Африка

На экспозиции представлены пять "фигур плодородия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в среду в Главном штабе выставку традиционной африканской скульптуры, на которой показал деревянные фигурки, отражающие представление об идеальной женщине. Выставка, приуроченная к проведению саммита Россия - Африка, будет доступна для посетителей с 27 июля по 1 октября, сообщили в пресс-службе музея.

"На экспозиции представлены пять деревянных женских фигур. Они принадлежат трем разным африканским культурам - дан, бамана и моси - и датируются рубежом XIX-XX веков. Такие скульптурные изображения имели как эстетическое, так и магическое значение в тех сообществах, где создавались", - отметили в пресс-службе.

Подобные африканские статуэтки, которые зачастую не отвечают современным европейским представлениям о женской красоте, исследователи называют "фигурами плодородия", и функция их всегда связана с женской силой, рождающим и созидающим началом. Одна из фигур, представленных на выставке, изображает женщину с ребенком на спине, подчеркивая такую важную женскую социальную роль, как материнство. В культуре бамана такие фигурки были вовлечены в обряды мужской инициации и передавали наиболее яркие черты идеальной женщины. У моси они, наоборот, изготавливались для девочек, которые наряжали их и заботились, как о детях.

"Эрмитаж к саммиту открывает выставку африканской скульптуры. Она поднимает острую тему: красота, которую мы находим в вещах, не для нас созданных. Мы их воспринимаем как произведения искусства. Но африканская ритуальная скульптура, как и предметы религиозного быта других государств, создавалась не для музеев. В них духовное содержание", - привели в пресс-службе слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Эрмитажная коллекция традиционного африканского искусства формируется на протяжении последних 100 лет и насчитывает около 250 экспонатов.