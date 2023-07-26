В Херсонесе показали мировую премьеру балета на музыку Рахманинова к 150-летию композитора

В рамках концерта также состоялась и вторая премьера - хореографическая постановка Джона Кука "Нечего терять" под музыку современных композиторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Мировая премьера одноактного балета "Рахманинов. В память" к 150-летию композитора в постановке британского хореографа Джоны Кука состоялась в Севастополе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Премьера прошла в рамках гала-концерта балета, посвященного 240-летию Севастополя, передает корреспондент ТАСС.

"Этот балет я поставил в память о Рахманинове. Он умер в Америке и хотел, чтобы его похоронили в России. Это очень грустно, и это интересно. Этот балет - это история прошлого, как музыка Рахманинова может возрождаться - он умер, но он и дальше живет через музыку", - сказал журналистам перед премьерой хореограф Джона Кук.

Перед началом концерта губернатор Севастополя Михаил Развожаев зачитал телеграмму от президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес", который пройдет в городе с 1 по 13 августа, а также поздравил зрителей и артистов с началом гала-концерта, который стал для жителей праздником искусства.

В рамках концерта также состоялась и вторая премьера - хореографическая постановка Кука "Нечего терять" под музыку современных композиторов. В центре ее сюжета - история про грустного клоуна и о его чувствах, которые он скрывает под маской.

Кроме этого, в концерте были исполнены хореографические партии из балетов "Спартак", "Баядерка", "Спящая красавица" и других, на сцене их исполнили ведущие солисты главных российских театров - Большого, Мариинского, МАМТ им. К. С Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, НОВАТа. Среди солистов - Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Владимир Шкляров, Евгения Образцова. Концерт сопровождал Крымский академический симфонический оркестр при участии артистов оркестра Большого театра России под руководством дирижера Большого театра Антона Гришанина.

Гала-концерт традиционно открыл Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес", который с 2017 года проводится в Севастополе. Его участниками каждый год становятся ведущие театры и исполнители России. В этом году зрители увидят балет "Лебединое озеро" в исполнении Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, а также спектакль Московского театра Олега Табакова "Страсти по Бумбарашу" в постановке Владимира Машкова.