В Туле на выставке современного российского дизайна представили более 60 экспонатов

Их создали дизайнеры из 15 городов страны

ТУЛА, 26 июля. /ТАСС/. Российские дизайнеры из 15 городов России представили свыше 60 предметов мебели, текстиля, фарфора и керамики на выставке "Придумано и сделано в России", которая открылась в тульском Музее станка в творческом индустриальном кластере "Октава". Экспозиция организована совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства и продлится до 29 октября, сообщила ТАСС куратор выставочных проектов Музея станка Анастасия Бычкова.

"Сегодня в Музее станка презентована выставка, получившая название "Придумано и сделано в России". Посетители смогут увидеть порядка 60 предметов мебели, текстиля, света, фарфора и керамики, различных по своим стилям, идеям и цветовым решениям. Их создали дизайнеры из 15 городов нашей страны", - сказала Бычкова.

Среди наиболее необычных дизайнерских решений - работы российской художницы и керамистки Марины Акиловой, а также специализирующегося на экопредметах дизайнера Данияра Удербекова. "Из работ Акиловой - большие фактурные вазы с неолитическим выпуклым декором, чтобы обжигать эти крупные, похожие на древние ископаемые, работы, они с мужем построили анагаму - дровяную японскую печь, в которой температура достигает плюс 1 500 градусов, а обжиг длится несколько дней. Из работ Удербекова - кресло, при создании которого были использованы черенки от садовых инструментов, элементы из пластика, напечатанные на 3D-принтере, юртовый войлок - очень этичный материал по отношению к животным. Его мебель, которая называется Woi-lok, собирается как конструктор, при этом не требуются дополнительные инструменты", - пояснила куратор.

В числе необычных также есть кресло "Рождение яблока" Константина Верина, которое концептуально обращается к библейскому сюжету об Адаме и Еве, а также ваза "Растяжение" Анастасии Крупиной, которая выполнена из фаянса методом шликерного литья с ручной росписью кобальтовой краской. Эти объекты созданы на стыке искусства и дизайна.

По словам Бычковой, выставка современного предметного дизайна является продолжением создания коммуникационной платформы для проведения дискуссий. "Это помогает дизайнерам и художникам исследовать разные подходы и перспективы. Кроме того, выставка служит основой для последующей параллельной образовательной программы, в которую будут включены мероприятия для всех заинтересованных", - подчеркнула она.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей, ее отличает понятное визуальное оформление. "Наша главная цель - стать отправной точкой для развития, показать актуальный образ предметного дизайна, это вполне может послужить развитию дизайнерской индустрии в регионе промышленных масштабов, мы будем на это надеяться", - резюмировала Бычкова.