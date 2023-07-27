Мариинка покажет обновленные версии опер тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга"

Первые две части представят 27 июля и 3 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет премьеру обновленных сценических версий опер тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга". В новом облике 27 июля и 3 августа под управлением Валерия Гергиева будут представлены две части эпопеи: "Золото Рейна" и "Валькирия", сообщила пресс-служба театра.

"Конец юбилейного сезона в Мариинском театре станет стартом для масштабного обновления - знаменитая тетралогия Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" будет представлена в новых световых решениях Глеба Фильштинского и видеодекорациях студии "Шоу консалтинг", - рассказали в пресс-службе. В главных партиях в "Золоте Рейна" выйдут Роман Бурденко, Евгений Никитин, Анна Кикнадзе, Михаил Векуа, Вадим Кравец и Злата Булычева.

Первое "Кольцо нибелунга" в Мариинском театре было поставлено с 1900 по 1905 год на русском языке под руководством Эдуарда Направника. В 2003 году по инициативе Валерия Гергиева "Кольцо нибелунга" вернулось на мариинскую сцену, став настоящим прорывом российского музыкального театра. Автором концепции выступил Валерий Гергиев в соавторстве с художником Георгием Цыпиным. Постановщики наделили "Кольцо" чертами универсального мифа, который впитал в себя элементы самых разнообразных культур.

Тетралогия в постановке Мариинского театра была показана во многих странах Америки, Европы и Азии, а также получила признание на родине композитора. На собственном лейбле Мариинского театра были выпущены "Золото Рейна" и "Валькирия". Спустя 20 лет было решено обновить "Кольцо нибелунга", обогатив его современными световыми решениями.

За прошедшие десятилетия в театре сформировалась целая плеяда вагнеровских певцов, а сам Мариинский обрел статус "дома Вагнера". Здесь собрана уникальная репертуарная коллекция, включающая все зрелые оперы немецкого композитора, которые исполняются целиком силами труппы театра.