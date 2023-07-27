Кинофестиваль Arctic open объявил о начале приема заявок

В деловую программу войдут лекции, семинары-дискуссии и мастерская игротехники

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Организаторы VII международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начали прием заявок на участие в смотре, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. В этом году он пройдет в классическом формате с конкурсной программой и жюри.

"Мы начинаем прием заявок. В этом году кинофестиваль возвращается к стандартному формату - с конкурсом и приглашенным жюри. Победителей определят в четырех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино; в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Также оценку документальным работам даст медиажюри. Заявки принимаются до 10 сентября 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Образовательная, деловая, культурная программа кинофестиваля объединяются в годовой проект "Кинопорт. Arctic open". Слоган деловой программы "Будущее Арктики начинается сегодня! " станет и главной тематикой фильмов фестиваля. Шорт-лист участников конкурсной программы будет объявлен 10 октября - для Arctic open - детям и 10 ноября - для основного конкурса в декабре.

Основная программа Arctic open пройдет с 7 по 10 декабря. За месяц до декабрьских показов в Архангельске состоится Arctic open - детям. Во время осенних школьных каникул с 1 по 4 ноября кинозалы ждут юных зрителей на просмотр и обсуждение новинок кинематографа.

Жюри конкурсной программы Arctic open - детям возглавит выпускающий режиссер и креативный продюсер мультсериала "Умка", аниматор студии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева. В творческих встречах со зрителями примут участие режиссеры, продюсеры фильмов конкурсной и внеконкурсной программ, юные актеры и их родители. Внеконкурсная программа детского киносмотра познакомит зрителей с фильмом "Подводный мир белых китов. VR-погружение" режиссера Владимира Марина. Путешествовать ко дну Белого моря и возвращаться обратно зрители будут в очках виртуальной реальности.

Семейный просмотр мультфильмов состоится на ретроспективном показе к 90-летию режиссера студии "Союзмультфильм" заслуженного деятеля искусств РФ Инессы Ковалевской. Она автор первого советского мульт-мюзикла "Бременские музыканты" и других мультфильмов: "Катерок", "В порту", "Чучело-Мяучело", "Сказка о Попе и работнике его Балде". Всего Ковалевская сняла порядка 30 мультфильмов.

Деловая программа

В этом году в рамках кинофестиваля запланирована большая деловая программа "Арктика будущего. Арктика 2062" в партнерстве с проектом "Россия 2062". В нее войдут лекции, семинары-дискуссии и мастерская игротехники, где участники будут создавать модели позитивного будущего Арктики с позиции хранителей уникальных этнических особенностей малой Родины.

Вовлечь жителей региона в кинопроцесс с помощью новейших технологий сможет IT-киноквест "Создай свое кино. Люди Севера" в октябре. Снять пять видео о Севере на смартфон может любой желающий старше 12 лет. Лучшие работы будут показаны на открытии кинофестиваля.

Также в октябре начнет работу межрегиональная образовательная программа - лаборатория "Арктическая жара". Студенты режиссерского отделения филиала ВГИК из Республики Узбекистан и видеооператоры из Архангельской области создадут видеоальманах короткометражных фильмов "Север - один для всех" на местном материале с локальным контекстом. Мастерами курса станут кинорежиссер и сценарист Юсуп Разыков и оператор Юрий Михайлишин.

Для специалистов, работающих с детьми и подростками, в Архангельске пройдет "Школа кинопедагога". Обучение запланировано в два этапа. Сначала ученики освоят авторский онлайн-курс от кинорежиссера Татьяны Жуковой. Вторым этапом станет очная летняя киношкола в Кенозерском национальном парке следующим летом.

Мероприятия кинофестиваля пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласском, Плесецком, Коношском и Няндомском муниципальных округах Поморья. Кроме того, в Сыктывкаре во время фестивальных кинопоказов пройдет мастерская для руководителей региональных киноклубов. После конкурсных показов кинофестиваля и объявления победителей лучшие фильмы киносмотра увидят жители районов области и других регионов России в рамках киномарафона Arctic open.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Кинопорт. Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.