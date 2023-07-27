Глава ХМАО пригласила кинематографистов из Африки участвовать в кинофестивале "Дух огня"

Наталья Комарова также отметила, что округ заинтересован в развитии отношений и партнерстве со странами Африки по направлениям, связанным с креативными индустриями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила африканских кинематографистов принять участие в международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", проходящем в Ханты-Мансийске. С таким предложением она выступила на сессии "Креативизация экономики: развитие культурных продуктов и брендов", прошедшей на саммите Россия - Африка.

"Мы ждем участников из Африки на своем международном кинофестивале, - сказала Комарова, говоря о "Духе огня". - Он, как правило, проходит в конце февраля-начале марта".

Фестиваль "Дух огня" был основан в 2002 году народным артистом РФ, кинорежиссером Сергеем Соловьевым. С 2003 года в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы.

Глава Югры также отметила, что ХМАО заинтересован в развитии отношений и партнерстве со странами Африки по направлениям, связанным с креативными индустриями. "Нас объединяет еще вот что: у стран Африки и у ХМАО (Югры) один из приоритетов - это сохранение и развитие традиций и знаний самобытных народов", - подчеркнула она, добавив, что, в частности, производители округа сегодня широко используют и стремятся получить право использовать такой бренд, как "Сделано в Югре".

"Агентство стратегических инициатив оценивает долю креативных индустрий в ВРП в нашем регионе в 2,1%. Это мало, но надо иметь в виду, что наш ВРП очень дорогой. И занять в нем долю не нефти, не газу, <...> - непросто. К 2030 году мы планируем, как минимум, удвоить эту долю и количество занятых в креативных индустриях. Поэтому сотрудничество со странами Африки имеет еще и эту миссию", - сказала Комарова.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.