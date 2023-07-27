Арт-фестиваль "Архстояние" запустил бота с предсказаниями и видеоблог об архитектуре

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля

КАЛУГА, 27 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние", который пройдет с 28 по 30 июля в Калужской области, запустил видеоблог об идеях и процессе создания арт-объектов парка. Также в группе во "ВКонтакте" начал работу бот для гаданий, что соотносится с главной темой фестиваля, которой в 2023 году стала "Игра в предсказания", сообщили ТАСС в пресс-службе "Архстояния".

"В сообществе фестиваля публикуются эксклюзивные видеоролики, ценители современного искусства могут проследить весь процесс от идеи до реализации проектов и узнать, какой смысл в свои произведения вкладывают художники. Также у специального бота можно получить персональное предсказание в двух частях: текстовое послание и метафорическую карту из уникальной колоды, созданной художницами для "Архстояния 2023", - рассказала собеседница агентства.

Видеоролик о доме-воздухопроводе от арт-группы "Алыча" уже опубликован, также будут представлены ролики про "Павильон заблуждений" Ирины Кориной и Ильи Вознесенского, дом-обелиск от архитектурного бюро Katarsis. В этом году на фестивале представят девять масштабных арт-объектов, раскрывающих футуристические представления их создателей. "Все они уникальны: к примеру, арт-объект архитектора Алексея Козыря можно будет увидеть лишь единожды - следующие 27 лет гигантская шестиметровая капсула времени с посланиями от посетителей фестиваля будет храниться под землей", - добавили в пресс-службе.

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 18-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский, Александр Бродский, Юрий Григорян (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Арт-парк считается самым большим в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположен ряд арт-объектов.