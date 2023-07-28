В Туле пройдет международный фестиваль "Пятницкая башня"

В нем примут участие более 200 человек

ТАСС, 27 июля. Свыше 200 участников приедут на II Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", который пройдет 25-27 августа в Тульском кремле. Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. гостей, сообщил ТАСС автор и создатель проекта, артист театра и кино, режиссер Вадим Медведев.

"К нам на фестиваль приедет большое число артистов - порядка 200 со всей России. Среди наиболее известных участников к нам планируют приехать народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, заслуженные артисты Борис Шувалов, Леонид Серебренников, Елена Ксенофонтова, Евгения Крюкова, а также Анатолий Кот, Михаил Полицеймако, Олег Комаров, Екатерина Волкова, Валерия Ланская, Глафира Тарханова и многие-многие другие. Кроме того, у нас будет два международных коллектива из республик Казахстан и Южная Осетия", - сказал Медведев.

По его словам, ожидается, что мероприятия фестиваля посетят свыше 15 тыс. зрителей. "У нас одних только билетов в открытой продаже будет более 5 тыс., но, помимо платных, у нас много бесплатных мероприятий. В общей сложности стоит ожидать порядка 15-20 тыс. зрителей и гостей. Расположенный на площади 6 га Тульский кремль - очень уютная локация", - отметил Медведев.

В 2023 году продолжительность фестиваля увеличивается с двух дней до трех, а также в проект добавляются новые локации, в частности кинолекторий, ярмарка и две фотовыставки. Первая - выставка "Какая разница", где будут представлены фотоработы, повторяющие сюжеты картин известных художников. Их героев изобразили дети и подростки (актеры театральной мастерской фонда "Даунсайд Ап") с синдромом Дауна, используя навыки актерского мастерства, полученные ими на репетициях. Вторая выставка - фотоработы фотографа Виктора Горяева, это портреты выдающих творческих людей России, например Сергея Бодрова-младшего, Юрия Никулина, Елены Образцовой, Натальи Гундаревой, Инны Чуриковой и других.

"Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня" по-настоящему уникален, поскольку на одной площадке представлены практически все виды искусств. И все события происходят одномоментно. <…> Площадка Тульского кремля очень самобытная, уютная и компактная. И фестиваль с его историческим контентом и смыслами, который интересен и молодежи, и семейным парам с детьми, и совсем старшему поколению, очень органично разместился в нем", - отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина на пресс-конференции.

Еще одним новшеством "Пятницкой башни" станет проведение в рамках фестиваля I Всероссийского многожанрового конкурса "Открытая сцена" (для детей и непрофессиональных артистов в возрасте от 7 лет до 30 лет). "Уже поступило более 1 тыс. заявок на конкурс, он проходит в два тура - онлайн и очно. Заявки мы принимаем на нашем сайте до 1 августа, а уже 5 августа мы опубликуем на нашем сайте шорт-лист из 50 лучших конкурсантов - это и будут номинанты второго очного тура. Именно они приедут на фестиваль и будут очно соревноваться перед жюри и огромной аудиторией зрителей, а затем среди них будет выбрано пять победителей ", - добавил Медведев.

О фестивале

Фестиваль впервые провели в селе Бехово Тульской области летом 2018 года под названием "Бабушкин сад", летом 2019 года он прошел во второй раз, впоследствии был приостановлен из-за пандемии. В августе 2022 года он стартовал вновь в обновленном формате в Тульском кремле как Международный фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". Мероприятие вошло в официальную программу культурного проекта "Музейное лето в Туле", инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.