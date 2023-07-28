В Токио пройдет церемония открытия Фестиваля российской культуры

Ожидается, что состоится российско-японский концерт при участии Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Концерт с участием российских и японских исполнителей пройдет в пятницу в токийском зале "Киой" в честь официального открытия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии.

По данным организаторов, в ходе церемонии состоится российско-японский концерт при участии Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Согласно информации, размещенной на сайте фестиваля, в этом году организаторы представят публике все основные жанры классического и современного российского искусства. Особое внимание будет уделено знакомству японских зрителей с молодыми исполнителями. В частности, планируется проведение спектакля "Нобунага" с участием Фаруха Рузиматова и концерт оперного певца Виталия Юшманова.

Кроме того, с 25 по 28 июля в Токио и японских префектурах Тиба и Сайтама проходят гастроли молодых солистов Санкт-Петербургского дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. В концертах из цикла "Посольство мастерства" принимают участие лауреаты проходившего этим летом XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского - виолончелист Василий Степанов, пианист Илья Папоян и гобоист Федор Освер.

Фестиваль российской культуры проходит в Японии с 2006 года. За это время его посетили более 15 млн человек. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком и другими проявлениями российской культуры.