В Калужской области пройдет фестиваль "Архстояние"

На нем представят четыре новых арт-объекта

КАЛУГА, 28 июля. /ТАСС/. Четыре новых арт-объекта появятся на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние", который с 28 по 30 июля проводится в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Новинкой в программе станут институциональные кэмпы, программу для которых подготовили различные творческие проекты со всей страны, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В 2023 году на фестивале представят четыре масштабных арт-объекта, каждый из которых по-своему раскрывает тему предсказаний. "Архстояние" предлагает поиграть в прогнозы, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения", - рассказали в пресс-службе.

Хедлайнер фестиваля Алексей Козырь создал "Капсулу предсказаний", куда гости соберут более 1,5 тыс. посланий потомкам, сообщений и размышлений. Арт-объект будут хранить под землей до 2050 года.

Кэпмы, перформансы и новые арт-дома

Впервые частью фестиваля станет программа институциональных кэмпов. Так, студенты Института бизнеса и дизайна B&D из Москвы с помощью проекта "Солнечный калейдоскоп" раскроют тему восприятия и доверия в меняющемся мире. Галерея "Виктория" из Самары представит проект "Я иду искать" - индивидуальный квест, во время которого участники смогут найти на территории Никола-Ленивца работы молодых художников, всего будет спрятано 100 работ - от графики до скульптуры. Также в программе: "сеновал" с видеоиграми, сад растений-интродуцентов и другие проекты. Специально к фестивалю художница Ульяна Подкорытова создала 20-метровую косу, которая будет путешествовать по парку, давая гостям предсказания, а в перерывах - дремать, обвиваясь вокруг разных объектов. В такие моменты на косе, как на большом диване, можно будет отдохнуть.

Театр "Пух и Прах" представит спектакль-перформанс "Сон Татьяны. Гадание", созданный по мотивам мистического эпизода пятой главы "Евгения Онегина". В спектакле используют методы звукового-шумового и иммерсивного театра, то есть погружения зрителей в происходящее действие.

На фестивале откроют два арт-дома, один из них - девятиметровый дом-обелиск на пьедестале от архитектурного бюро Katarsis, в который ведет низкая дверь, а светящееся окно дает понять, что он обитаем. На нижним этаже - кухня, туалет, стол и две лавки, на верхнем - пространство для сна и размышлений о вечном с небольшим окном в потолке. Второй арт-дом называется "Воздухопровод", он перенесет гостей фестиваля в будущее, где чистый воздух станет недоступным, но живя в этом доме посетители, как сквоттеры, смогут его добывать.

Музыкальная программа

На территории парка будет работать сразу семь сцен, в том числе ставший традиционным техно-танцпол Leveldva Chillrave. Три площадки будут символически объединены между собой в маршрут "Сенной триптих" по схожим звукам и смыслам. Композитор и импровизатор Владимир Горлинский презентует масштабный звуковой перформанс, созданный специально для Никола-Ленивца и 16 ударных инструментов. Гостей ожидает жанровое разнообразие от этнорейва и мечтательной поп-музыки до пост-панка, на фестивале выступят Shortparis, Pompeya, Polnalubvi и другие.

О фестивале

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в арт-парке Никола-Ленивец. За 18-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский, Александр Бродский, Юрий Григорян (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Арт-парк считается самым большим в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским.