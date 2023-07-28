В Петербурге пройдет Фестиваль уличных театров с участием клоунов из девяти городов

Артисты из России и Белоруссии за три дня покажут 35 представлений, около половины из которых - премьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. XI Фестиваль уличных театров "Елагин парк" пройдет с 28 по 30 июля на разных площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Сергея Кирова. Клоуны из девяти городов России и Белоруссии за три дня покажут под открытым небом 35 представлений, около половины из которых - премьеры, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Тема фестиваля этого года - "Старше на 10 минут": зритель закружится в водовороте впечатлений и непременно испытает весь спектр эмоций, как герой одноименного фильма Герца Франка и Юриса Подниекса. Здесь будут представлены все формы и жанры уличного искусства: экспериментальные спектакли-путешествия и променады, экстремальные шоу-программы, авангардные пластические постановки и атмосферные зарисовки", - рассказали в пресс-службе.

Так, Петербургский театр "Странствующие куклы Господина Пэжо", вдохновившись идеей "Весь мир театр, и люди в нем актеры", покажет арт-аттракцион "Шекспириана". Петровский деревенский театр из Смоленской области развлечет зрителей "Фермерскими байками". С "Музыкальным шоу "Диско 90-х" выступит Tinto Brass Band из Москвы, обещающий зрителям испытать феерический кураж прошлого.

В числе других участников - самарский театр "Пластилиновый дождь", уличный театр "Ларамбла" из Ростова-на-Дону, челябинский Duet Nebolet, пластический театр "ИнЖест" из Минска, воронежский театр кукол "Шут".

Фестиваль существует с 2010 года и становится все зрелищнее и многограннее. В его программе представлены самые различные виды и формы представлений под открытым небом - от коротких импровизаций до масштабных театральных полотен. На территории Елагина острова одновременно функционируют более десятка площадок, где каждый из гостей может найти зрелище по вкусу, будь то спектакли для семейного просмотра или же экспериментальные пластические постановки.