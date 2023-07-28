В Москве коллектив из Индии представит танцевальное шоу

Мероприятие можно увидеть 28, 29 и 30 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Танцевальное шоу "Утсав - Праздник жизни" представит в пятницу на Тверской площади в Москве фонд "Дриштикон Данс" под руководством индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, сообщает пресс-служба смотра.

"Утсав" в переводе с санскрита означает "особый случай", "фестиваль", "праздник". Красочное, неповторимое танцевальное шоу виртуозно демонстрирует древнее искусство танца - катхак. <...> Иными словами, на языке танца раскрываются сюжеты древнего эпоса", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, танцевальные движения сопровождаются звоном надетых на исполнителей колокольчиков и браслетов. Спектакль можно увидеть 28, 29 и 30 июля.

Шоу покажут в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", которая знакомит москвичей и гостей города с творчеством участников "Мировой серии" фестиваля и специально приглашенных коллективов. В афишу на июль и август вошли постановки из Индии, Испании, Белоруссии и Японии. Выступления пройдут в разных районах города, вход для зрителей свободный.

Так, 11-13 августа на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках зрители увидят танцевально-музыкальное шоу "Луксурия" в исполнении артистов балета Фламенко из Барселоны. 18-20 августа состоится выступление пластического театра из Белоруссии "ИнЖест" с представлением "Золотой век", площадка будет определена позднее. Финальным аккордом программы станет шоу группы барабанщиков тайко "Нобуси" из Японии. Они выступят 25-27 августа на площадке Московского урбанистического форума в Лужниках.

Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова проводится при поддержке правительства РФ, правительства Москвы, Минкультуры РФ и департамента культуры города Москвы. Смотр продлится до 8 октября. "Мировая серия" включает 15 постановок из 13 стран: Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Узбекистана, Чили и ЮАР. В этом году фестиваль посвящен памяти его создателя Валерия Шадрина (1939-2022).