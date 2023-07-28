В Новосибирске сняли социальную фантастическую драму для детей

Режиссером картины выступила Ольга Коровченко

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Полнометражный фильм для детей "Не в сети" в жанре фантастической социальной драмы сняли в Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера киноленты запланирована в ноябре-декабре, сообщила ТАСС продюсер картины Наталья Рузайкина.

"Фильм уже полностью снят, сейчас идет процесс постпродакшен: монтаж, создание спецэффектов, музыки, переозвучка на студии и так далее. Премьера в новосибирских кинотеатрах и на телеканале "НСК-49" планируется в ноябре-декабре", - сказала собеседница агентства.

По сюжету фильма на школьном новогоднем празднике у главной героини - девочки Алисы - садится телефон, и она уходит в класс поставить его на зарядку, а когда возвращается - нет елки и друзей. Девочка оказывается в пустой школе. Бродя по классам в поисках друзей, она находит потерянных детей, которые тоже не понимают, что случилось. "В ходе ключевых событий юные зрители вместе с главной героиней убеждается в том, что нет ничего важнее истинных человеческих ценностей, таких как дружба, любовь, семья, добро и справедливость, любовь к родному краю. Что нужно жить в настоящем, а не в виртуальном мире, и ничего нет прекраснее живого общения с друзьями и родителями", - отметила Рузайкина.

Для участия в съемках фильма провели кастинг среди юных актеров. Дети прошли подготовку - обучение по актерскому мастерству, репетиции проводили профессионалы. Режиссером картины выступает Ольга Коровченко. Среди партнеров проекта - Минкультуры Новосибирской области, Центр креативных индустрий региона, областной телеканал "НСК-49".