Фестиваль российской культуры в Японии с 2006 года посетили 23 млн человек

Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко отметил, что "опыт проведения фестиваля в прошлом и нынешнем году показывает, что сложная ситуация в мире и в российско-японских отношениях не оказала заметного влияния"

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Фестиваль российской культуры стал одним из главных культурных проектов РФ в Японии, его аудитория с начала проведения в 2006 году уже превысила 23 млн человек. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко.

"Проходящий с 2006 года Фестиваль российской культуры по праву считается одним из наших главных культурных проектов в Японии. О неизменно высоком интересе к нему со стороны японской публики однозначно свидетельствует статистика: по данным российского оргкомитета, к настоящему моменту мероприятия фестиваля в совокупности посетили более 23 млн человек", - сообщил дипломат.

По его словам, "опыт проведения фестиваля в прошлом и нынешнем году показывает, что сложная ситуация в мире и в российско-японских отношениях не оказала заметного влияния" на ценителей русской культуры в Японии, которые по-прежнему заполняют залы на выступлениях артистов из РФ. "Очевидно, это очередное подтверждение тезиса о том, что искусство выше политической конъюнктуры", - добавил дипломат.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. Он охватил все 47 японских префектур, а в его рамках выступили свыше 11 тысяч артистов из РФ. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства.

В программе культурного форума на этот год - концерт в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, выступления молодых исполнителей из Санкт-Петербургского дома музыки, спектакль "Нобунага" с участием артистов Фаруха Рузиматова, Морихиро Иваты и Ранко Фудзимы.