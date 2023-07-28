Позиция Токио вынуждает японские компании отказываться от гастролей артистов из РФ

Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко отметил, что японская сторона ставит барьеры в сферах логистики и страхования материальных ценностей, которые имеют важное значение для музейно-выставочного дела

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские власти, которые после начала специальной военной операции на Украине заняли антироссийскую позицию, вынуждают национальные компании отказываться от организации гастролей артистов из РФ. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко.

"Геополитическая ситуация, безусловно, сказалась на организации Фестиваля российской культуры. Как известно, власти Японии и СМИ, мягко говоря, крайне враждебно отреагировали на спецоперацию по денацификации Украины, дав тем самым соответствующий сигнал здешним коммерческим и общественным объединениям. В результате некоторые японские концертно-выставочные компании, зависящие от спонсорской поддержки крупных медиахолдингов, были вынуждены отказаться от проведения гастролей российских артистов и коллективов, с которыми работали многие десятилетия", - отметил дипломат.

Он также констатировал, что японская сторона ставит барьеры в сферах логистики и страхования материальных ценностей, имеющих важное значение для музейно-выставочного дела. "Вместе с тем, несмотря на трудности, российский и японский оргкомитеты вели плодотворную совместную работу, нацеленную на продолжение общего важного начинания", - заключил Овечко.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. Он охватил все 47 японских префектур, а в его рамках выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства.

В программе культурного форума на этот год - концерт в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, выступления молодых исполнителей из Санкт-Петербургского дома музыки, спектакль "Нобунага" с участием артистов Фаруха Рузиматова, Морихиро Иваты и Ранко Фудзимы.