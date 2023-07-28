В Японии в 2024 году могут пройти гастроли МХТ им. Чехова и балета Бориса Эйфмана

Планы пока находятся на стадии формирования, сообщил временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Программа Фестиваля российской культуры в Японии на 2024 год в настоящее время прорабатывается, в нее могут войти гастроли труппы МХТ им. А. П. Чехова, а также балета Бориса Эйфмана. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко.

"Что касается планов на 2024 год, то они находятся на стадии формирования. На май намечены гастроли в Японии труппы МХТ им. А. П. Чехова под руководством Константина Хабенского, приуроченные к 125-летию театра и 120-летию со дня смерти великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Рассчитываем, что в сентябре зрители увидят совместную постановку пьесы Максима Горького "На дне", подготовленную российским Театром на Юго-Западе и японским театром "Тоэн", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в ноябре-декабре планируется организовать турне балета Бориса Эйфмана по столичному региону Канто. Также в этот период должны пройти концертные и литературные мероприятия в честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, 185-летия со дня рождения М. П. Мусоргского и 180-летия со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. Он охватил все 47 японских префектур, а в рамках него выступили более 11 тыс. российских артистов. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком и другими проявлениями российской культуры.

В программе фестиваля на этот год - концерт в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, выступления молодых исполнителей из Санкт-Петербургского дома музыки, спектакль "Нобунага" с участием артистов Фаруха Рузиматова, Морихиро Иваты и Ранко Фудзимы.