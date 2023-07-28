Церемонию вручения Emmy перенесут впервые с 2001 года из-за забастовки в Голливуде

По данным Variety, церемония может состояться в январе 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была пройти в 75-й раз 18 сентября, перенесена впервые с 2001 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде. Об этом сообщил журнал Variety. Новая дата мероприятия еще не известна.

По данным журнала, церемония может состояться в январе 2024 года. Однако Академия телевизионных наук и искусств США, которая присуждает Emmy, настаивает на вручении премии уже в ноябре. Сроки проведения, вероятно, будут зависеть от хода забастовки в Голливуде, предполагает издание.

Церемония вручения Emmy переносится впервые с 2001 года, когда мероприятие отложили из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.

Ранее Академия сообщила, что даты проведения финального голосования останутся неизменными - с 17 по 28 августа. Скорее всего, оно будет проходить без присутствия кого-либо из номинированных актеров или сценаристов, поскольку во время забастовки им запрещено рекламировать свои шоу и фильмы. Сценаристы также не смогут написать речь для ведущего церемонии, указывает журнал.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA), представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Впервые церемония прошла в 1949 году в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Список номинантов 2023 года был объявлен 12 июля. Лидером по количеству номинаций (27) во второй раз стал сериал "Наследники" (Succession).