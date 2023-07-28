Азамата Сатыбалды назначили новым главой киностудии "Казахфильм"

Эта киностудия в 2024 году отметит 90-летие

АСТАНА, 28 июля. /ТАСС/. Казахстанский актер театра и кино Азамат Сатыбалды стал новым руководителем киностудии "Казахфильм", которая в 2024 году отметит 90-летие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Казахстана.

Глава ведомства Асхат Оралов представил Сатыбалды коллективу киностудии. "Казахфильм", считающийся колыбелью отечественного киноискусства, - это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии было создано творческое объединение "Казаханимация". В рамках реализации поручения главы государства по модернизации работы киностудии приобретено 87 единиц технического оборудования. В ближайшее время необходимо начать второй этап модернизации", - отметил министр.

По его словам, министерство намерено к 2030 году увеличить до 35% долю казахстанских фильмов в общем кинопрокате, в том числе анимационных. При этом ставится цель довести долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%.

Сатыбалды родился в 1977 году. Продолжительное время работал в Казахском государственном академическом театре драмы, три года руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества. С февраля 2022 года занимал должность ректора Казахской национальной академии искусств.

Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова - крупнейшая в республике киностудия художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположенная в Алма-Ате студия была основана в 1934 году.