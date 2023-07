Умер один из основателей Eagles Рэнди Мейснер

Музыканту было 77 лет

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Вокалист Рэнди Мейснер, один из основателей рок-группы Eagles, ушел из жизни в возрасте 77 лет в США. Об этом музыканты сообщили на сайте группы.

Басист и вокалист группы, в 1978 году получившей премию Grammy за исполнение песни Hotel California, умер вечером в среду в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Мейснера стало осложнение после хронической обструктивной болезни легких.

"Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в успехе группы. Его вокальный диапазон был поразителен, о чем свидетельствует его неподражаемая баллада Take It to the Limit", - говорится в сообщении.

Мейснер родился в 1946 году в штате Небраска. В 1971 году он вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном создали группу Eagles. Они выпустили альбомы Desperado, On the Border и Hotel California. Коллектив несколько раз распадался, воссоединялся и менял состав. Группа продала 150 млн копий своих альбомов по всему миру и получила шесть Grammy. В 1998 году вместе с Eagles он был включен в Зал славы рок-н-ролла США.