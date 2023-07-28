Евгений Стычкин снимет сериал о подготовке летних Олимпийских игр 1980 года

Он будет называться "Олимпиада", премьера запланирована на 2024 год

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Евгений Стычкин снимет сериал "Олимпиада" о подготовке и проведении XXII летних Олимпийских игр 1980 года. Съемки проекта начнутся в августе, премьера запланирована на 2024 год, сообщили в пятницу в пресс-службе "Кинопоиска".

"Плюс студия" и компания "Лунапарк" этим летом начнут съемки новой драмы для "Кинопоиска" - сериала "Олимпиада" о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр на рубеже семидесятых и восьмидесятых. Премьера ожидается в 2024 году", - говорится в сообщении.

Шоураннер проекта - Александра Ремизова, которая ранее спродюсировала для "Кинопоиска" драмы "Нулевой пациент" и "Монастырь". Над сценарием работал Михаил Покрасс.

Съемки сериала начнутся в августе и пройдут в Москве и Узбекистане. В центре сюжета - сын советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где он начнет работать простым волонтером. Его начальником будет дочь высокопоставленного военного, которая не собирается делать поблажек парню из богатой семьи. Молодой человек знакомится с разными людьми, которые меняют его взгляды на жизнь - со спортсменами, тренерами и другими волонтерами. Их глазами он увидит драму вокруг подготовки к большому турниру, который был на грани срыва.

"Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80. Эта история похожа на "Нулевого пациента" драмой вокруг противостояния человека с системой, но в то же время она будет намного теплее и светлее, ведь ее фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны", - привели в пресс-службе слова Ремизовой.