Пиотровский надеется на расширение африканской коллекции Эрмитажа

Генеральный директор музея также отметил, что Россию и Африку роднят "многочисленные исторические связи, которые были всегда", а также культурные связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский надеется, что хранящаяся в музее коллекция традиционного африканского искусства может быть расширена, так как является небольшой по размеру. Такое мнение он выразил в интервью в мультимедийной студии Российского общества "Знание" на саммите Россия - Африка, отвечая на вопрос о том, в каком объеме должно быть представлено искусство народов в международных музеях.

"Оно должно быть представлено. Я думаю, что наша коллекция африканская - ее еще можно расширить", - сказал Пиотровский.

Как ранее отметила главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина, коллекция африканского искусства формировалась на протяжении последних 100 лет и насчитывает около 250 экспонатов. В 2017 году в одном из залов Главного штаба была открыта небольшая экспозиция, посвященная этой тематике.

Вместе с тем древнеегипетскую коллекцию Эрмитажа Пиотровский считает в достаточной степени представительной. "Думаю, что наша коллекция древнеегипетская - она "человеческих" размеров. Дело в том, что мы, понятно, в Египте в древности не копали, не воевали. Все коллекции покупались. <…> Когда в Лувре или [Музее] Метрополитен, Британском музее ходишь по древнеегипетским коллекциям, то вот это ощущение, которое испытывают, допустим, египтяне - "что-то много, у нас, наверное, ничего не осталось", оно есть. Осталось много. Но там действительно чуть-чуть избыточно по сравнению даже со своими античными коллекциями", - отметил он. При этом эрмитажную коллекцию по Древнему Египту глава музея назвал "очень представительной и не слишком большой". "Ровно то, что надо, чтобы понять", - добавил он.

По словам Пиотровского, каждый музей по-своему определяет достаточность масштаба той или иной коллекции. "Все должно быть уравновешено", - считает он.

Связи РФ и Африки

Рассуждая о том, что роднит Россию и Африку, Пиотровский назвал прежде всего "многочисленные исторические связи, которые были всегда", а также культурные связи. "Тот тезис, который здесь звучит - сегодня Россия и Африка - это два больших мира, очень разнообразных, состоящих из разных людей, разных культур, национальностей и умеющих все это сочетать и объединять, - я думаю, что вот это сейчас нас роднит. У нас есть образцы и там что посмотреть, и у нас посмотреть. <…> И я думаю, что такая параллель очень плодотворна и что она будет работать", - заключил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.