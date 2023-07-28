"Хор Турецкого" и "Сопрано" дали концерт в парке в столице Перу

По данным посольства РФ в южноамериканской стране, его зрителями стали более 1 000 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Российские арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили с бесплатным концертом в одном из парков столицы Перу Лимы. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в южноамериканской стране.

"Мероприятие, проведенное при поддержке правительства Москвы и российского посольства, стало специальным подарком российской стороны ко Дню независимости Перу, который отмечается 28 июля", - сказали в диппредставительстве.

По данным посольства, концерт, который прошел в муниципальном парке популярного среди туристов района Барранко, собрал более 1 000 зрителей, среди которых были представители местных властей. Артисты представили программу под названием "Песни единства", в которую вошли композиции разных стилей и стран. Перуанскую часть репертуара "Хор Турецкого" и "Сопрано" исполнили совместно с местным молодежным хором.

Ранее российские артисты выступили на главной площади Каракаса на концерте в честь 456-й годовщины со дня основания венесуэльской столицы. В рамках латиноамериканского турне их также ожидают в Бразилии, Аргентине и Уругвае.