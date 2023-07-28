В Херсонесе прошла премьера нового фильма о древнем городе

Картина соединила актерскую игру, анимацию и документальные съемки

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Премьера нового фильма "Родина моей Родины" о Херсонесе Таврическом и принятии князем Владимиром христианства состоялась на территории государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Фильм соединил актерскую игру, анимацию и документальные съемки на территории древнего городища, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы проводим премьеру масштабного фильма о Херсонесе Таврическом, о том, какую роль события 988 года сыграли и еще будут играть в судьбе нашего Отечества. Наша основная задача была показать, что выбор князя Владимира, его крещение в корсуньской купели, было не случайным. Что именно это решение надолго определило судьбу нашей страны - фактически из разрозненных племен мы стали единым народом", - сказал журналистам перед показом фильма директор Фонда гуманитарных наук "Моя история" Иван Есин.

Он пояснил, что фильм носит документальный характер, однако в нем присутствуют и масштабные постановочные сцены с элементами 3D, а также используются съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены в ходе раскопок. Съемки картины проходили на "Мосфильме", в Псковской области, в Новгороде и в заповеднике "Херсонес Таврический" и продолжались более года. О событиях Х века в картине рассказывают ученые, историки и представители духовенства.

Есин подчеркнул, что сегодняшнюю премьеру смотрит вся Россия, от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, суммарная аудитория зрителей, предположительно, составила более пяти миллионов.

"Молодой волевой мужчина принимает здесь (в Херсонесе - прим. ТАСС) радикальный выбор. Он принимает крещение и абсолютно меняет свою жизнь. Это очень важный пример индивидуального героического подвига человека - князя Владимира. Именно поэтому мы его так чтим, потому что он отказался от языческого буйства и тех соблазнов, которыми он был болен до крещения. Это действительно было изменение души, изменение человека. Вот об этом мы хотим рассказать", - заключил Есин.

"Фильм "Родина нашей Родины" создан по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.