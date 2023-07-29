Молодежный театр на Фонтанке откроет 45-й сезон возобновленной "Касаткой"

На конец осени запланирована премьера спектакля по драме британского драматурга Теренса Рэттигана "Глубокое синее море"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке первым из драматических театров Петербурга откроет свой 45-й сезон. Труппа начнет творческий год спектаклем "Касатка. Новый полет" по пьесе Алексея Толстого.

"Это обновленная версия знакового спектакля "Касатка" 1999 года, ушедшего из репертуара театра в 2021 году и возобновленного в прошлом сезоне", - рассказали в пресс-службе театра. Затем зрители увидят главную премьеру минувшего сезона - постановку народного артиста России Семена Спивака "Васса (Мать)" по первому, редко идущему на сцене варианту пьесы Максима Горького.

Ученики профессора Спивака, которые заканчивают курс в его мастерской в РГИСИ, покажут в сентябре первую премьеру сезона - спектакль по пьесе Александра Вампилова "Прощание в июне". Это уже пятое поколение воспитанников мастера, который почти 30 лет назад создал при театре учебную базу для будущих актеров и режиссеров.

На конец осени намечена премьера спектакля по драме британского драматурга Теренса Рэттигана "Глубокое синее море". Еще два анонсированных названия - пьесы современных российских драматургов - "В то время, когда я мог быть человеком" Алексея Исаева и "Сестра моя Русалочка" Людмилы Разумовской - для посещения всей семьей.

Первую гастрольную поездку труппа совершит в сентябре на Платоновский фестиваль искусств в Воронеж со спектаклем "Оружие сердец" режиссера Юрия Цуркану по киносценарию Андрея Платонова "Семья Иванова".

В течение сезона продолжится сотрудничество театра с благотворительной организацией "Детские деревни - SOS", занимающейся воспитанием детей-сирот. На протяжении нескольких лет театр организует для них мастер-классы, встречи с артистами, приглашает на спектакли.

В октябре Молодежный театр совместно с Российским академическим молодежным театром (Москва) проведет в Петербурге X Всероссийский семинар на тему "Стратегия планирования и реализация зрительских проектов в театрах для детей и молодежи". К участию приглашаются сотрудники всех петербургских театров, имеющих репертуар для детей, подростков и юношества.