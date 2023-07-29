Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" планирует обмен арт-резиденциями с Сенегалом

Директор музея Артем Силкин отметил, что в рамках сотрудничества художники и ремесленники смогут познакомиться с особенностями творческого подхода в другой стране

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" (Татарстан) предложил организовать обмен арт-резиденциями между Россией и Сенегалом. Это позволит мастерам ознакомиться с новыми техниками и подходами, сообщил ТАСС директор музея-заповедника Артем Силкин.

"[Глава Татарстана] Рустам Минниханов встречался буквально на днях с президентом Сенегала Маки Саллом. И мы через наше министерство культуры готовили предложения к этой встрече. Мы предлагаем обмен арт-резиденциями между нашими странами, между Россией и Сенегалом. Мы готовы предоставить для этого все условия", - сказал Силкин.

По его словам, "Остров-град Свияжск" уже сотрудничал с сенегальскими коллегами по ряду направлений, поэтому начать такие обмены предлагается именно с Сенегала, хотя в дальнейшем рассматриваются и другие страны континента.

Предполагается, что в рамках обмена художники, ремесленники смогут познакомиться с особенностями творческого подхода, техники в другой стране. По словам Силкина, сейчас стоит задача найти спонсоров. "Достаточно высокая стоимость билетов, конечно. Будем искать спонсоров", - сказал он.

Президент Сенегала Маки Салл совершил рабочую поездку в Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите Россия - Африка.